Прокуратура города Шымкента с начала года добилась погашения задолженностей по заработной плате в 6 предприятиях города на сумме 117 млн тенге.

Эту сумму никак не могли получить 816 работников за период работы с декабря 2017 года по ноябрь 2018 года.

Так, в результате проведенной совместно с управлением государственных доходов работы, ТОО «Шымкентхиммонтаж» оплатило 365 работникам долги в размере 66 млн тенге.

Кроме того, инициировано досудебное расследование в отношении руководителя ТОО «Саудаинвест» за неоднократную задержку выплаты заработной платы в полном объеме и в установленные сроки в связи с использованием денег на иные цели (ч.3 ст.152 УК РК), которое с 12 марта текущего года находится в производстве Управления полиции Аль-Фарабийского района.

Кроме того, по итогам изучения банкротного производства прокурорами установлено имущество ТОО «Нарде», которое впоследствии реализовано юридическим лицам с торгов. Вырученные средства пошли на погашение задолженности в сумме 4,6 млн тенге перед 37 работниками.

Надзор за защитой трудовых прав граждан находится на постоянном контроле прокуратуры города.