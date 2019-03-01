Прокуратура Шымкента провела день открытых дверей в честь Дня благодарности.

В честь дня благодарности Центром правоохранительных услуг прокуратуры города Шымкента был организован День открытых дверей по вопросам медиации.

В ходе акции прокуроры, адвокаты и профессиональные медиаторы оказывали юридическую помощь жителям Шымкента.

Основной целью мероприятия является предоставление возможности достижения урегулирования споров на досудебной стадии или же в ходе исполнения судебных решений, а также оказание юридической помощи, связанным с примирением сторон по делам о преступлениях небольшой и средней тяжести.

Центр правоохранительных услуг города Шымкента был открыт 7 декабря 2017 года, и на сегодняшний день прокурорами принято более 3,5 тысяч граждан.