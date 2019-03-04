Глава государства на съезде партии «Нұр Отан» поставил конкретные задачи перед исполнительной властью, партией и «Атамекеном». О планах по их реализации рассказал Председатель Президиума НПП РК «Атамекен» Тимур Кулибаев.

Мы, как Национальная палата предпринимателей, готовы к реализации данных инициатив.

Президентом даны конкретные поручения о выделении необходимых средств в сферы образования, здравоохранения и соцзащиты. Хотел бы остановится на вопросах занятости и росте доходов наших граждан через развитие МСБ и массового предпринимательства.

Считаю, что вовлечение в предпринимательство должно начинаться со школьной скамьи и стать сквозным до вуза.

По инициативе «Атамекена» уже с 1 сентября этого года в школах будет преподаваться предмет «Основы предпринимательства» для 10-11 классов. Также мы предложили проводить профориентационную работу в школах, начиная с 7 класса. Эти предложения позволят школьникам и их родителям иметь представление о бизнесе и сделать осознанный выбор профессии.

В стране более 800 государственных и частных колледжей с ежегодным бюджетом более 100 млрд тенге, где обучается около полумиллиона студентов.

Нужно оценивать колледжи по реальному уровню трудоустройства выпускников. Для этого предлагаем ввести рейтинг колледжей работодателями, на основе которого будет распределяться госзаказ. Такой рейтинг для вузов «Атамекен» ведет уже с прошлого года.

Помимо предлагаемого рейтинга нужно выработать экономические стимулы для работодателей с целью их активного вовлечения в дуальное образование. Целесообразно возмещать расходы работодателей по организации производственного обучения на предприятиях за счет госзаказа. По нашей инициативе такой подход используется при краткосрочном обучении (до 6 месяцев) рабочим профессиям на предприятиях. В наш реестр на сегодня уже включено более 200 предприятий.

Если говорить о результатах рейтинга вузов, проведенного в 2018 году, то из 130 вузов только половина показывает более 60% трудоустройства. Рейтинг должен быть ориентиром при выборе вуза абитуриентами и их родителями, а также основным критерием при распределении госзаказа.

Президентом поручено «Атамекену» совместно с Министерством образования и науки за три года обучить 180 тысяч студентов выпускных курсов колледжей и вузов основам предпринимательства. На сегодня мы разработали онлайн-платформу Atameken Academy, которая объединила все наши обучающие проекты, включая «Бастау бизнес». Таким образом, студенты выпускных курсов будут иметь возможность обучаться основам предпринимательства у наших бизнес-тренеров в своем учебном заведении и дистанционно через онлайн-платформу. После обучения студенты смогут получить гранты или микрокредиты для начала своего бизнеса.

Я кратко изложил наши подходы в системе образования. Отдельно остановлюсь на проекте «Бастау бизнес», ориентированном на сельских жителей, в основном самозанятых и безработных.

В рамках реализации этой задачи еще в 2016 году «Атамекен» за счет спонсорской помощи запустил пилотный проект обучения «Бастау бизнес» в связке с микрокредитованием в нескольких областях. Пилот оправдал ожидания и показал эффективность, что подтверждают отзывы участников проекта.

В итоге с 2017 года наш проект «Бастау бизнес» был встроен в Программу продуктивной занятости и массового предпринимательства, став ее ключевым направлением.

В 2018 году обучением основам предпринимательства по проекту «Бастау бизнес» было охвачено 28 тысяч человек во всех районных центрах страны, из которых 19,5 тысяч человек защитили бизнес-проекты. Это составляет 60% от всех обучившихся. Исходя из выделенного финансирования, микрокредиты на реализацию проектов получили менее 8 тысяч человек, или только одна треть. Как показывает мониторинг налоговых данных, почти 95% выпускников программы уже платят налоги.

В этом году к запланированному обучению 15 тысяч сельчан по линии «Бастау бизнес» дополнительно, по поручению Главы государства, будут обучены 40 тысяч безработной молодежи из села, которые мигрировали в города в поисках работы. Учитывая высокий спрос, мы предлагаем увеличить индикатив финансирования с 20% до 30% из числа обучившихся по программе «Бастау бизнес», что потребует увеличения расходов бюджета на микрокредитование до 63 млрд. тенге.

По поручению Главы государства, для многодетных семей будут созданы условия работы на дому, будет выделена отдельная квота грантов и микрокредитов. Со своей стороны, «Атамекен» готов обучить и вовлечь их в предпринимательство, предложив простые бизнес-проекты (рукоделие, пошив одежды, кондитерские изделия и т.д.), которые позволят совмещать уход за детьми, обеспечив через свои региональные структуры сбыт и получение стабильных доходов. Для этого необходимо в Программу продуктивной занятости и массового предпринимательства ввести отдельный компонент поддержки многодетных семей, выделив соответствующие средства.

Решение вопроса обеспечения реальными доходами населения требует разработки специальных региональных программ раз