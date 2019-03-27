На месте крушения вертолета Ми-8 в Кызылординской области обнаружены тела трех человек, передает пресс-служба Управления здравоохранения области.

«На месте происшествия обнаружены тела трех человек, личности которых не установлены. Обломки вертолета находились в 500 метрах», — сообщили в управлении.

Крушение вертолета прокомментировал заместитель министра обороны страны, генерал-лейтенант Талгат Мухтаров.

«На борту находились 13 человек. По предварительным данным с места происшествия, имеются жертвы. Состояние потерпевших на данный момент уточняется. Вертолет следовал в составе четырех боевых вертолетов по маршруту из Актау в Шымкент. Перелет осуществлялся в рамках комплексной проверки и учений специальных подразделений «Алтын жебе» в темное время и в сложных метеорологических условиях,- говорится в сообщении.

Вертолет Министерства обороны потерпел крушение в Жалагашском районе Кызылординской области. По предварительным данным, есть жертвы. Число пострадавших и их состояние уточняется. По информации Минобороны, на борту находились 13 человек. Известно, что вертолет следовал в составе звена из четырёх боевых вертолетов из Актау в Шымкент.

В настоящее время два вертолета из четырех совершили посадку и находятся в Кызылорде, а один вернулся к месту происшествия. По данным Комитета по ЧС МВД РК, вертолет упал при неизвестных обстоятельствах и полностью сгорел.

Уже создана и направлена на место крушения специальная комиссия. Начато расследование причин и обстоятельств авиапроисшествия.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семьям погибших при крушении вертолета.