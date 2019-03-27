Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнование семьям погибших и приказал начать расследование крушения.

Информацию об этом Президент разместил на своей странице в Twitter.

«В Кызылординской области потерпел крушение вертолёт министерства обороны. Выполнял полет в рамках военного учения по маршруту Актау- Шымкент. Экипаж вертолета погиб. Мною приказано начать расследование. Мои соболезнования семьям погибших. Им будет оказана материальная помощь», — говорится в сообщении.

Вертолет Ми-8 потерпел крушение в Жалагашском районе Кызылординской области. Вертолет при неизвестных обстоятельствах упал и полностью сгорел. Приказом министра обороны генерал-майора Нурлана Ермекбаева сформирована и направлена к месту крушения специально созданная комиссия Министерства обороны.

В настоящее время два вертолета из четырех совершили посадку и находятся в Кызылорде, а один вертолет вернулся к месту крушения. Министерством обороны совместно с Министерством внутренних дел начато расследование причин и обстоятельств авиапроисшествия.