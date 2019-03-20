Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать Астану в честь Первого Президента Нурсултана Назарбаева, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«Наша столица должна носить имя нашего Первого Президента и называться Нурсултан», — заявил Токаев.

Напомним, 19 марта в эфире республиканских телеканалов Нурсултан Назарбаев заявил о прекращении своих полномочий Президента страны. Он поблагодарил казахстанцев за поддержку на всех выборах Президента и заверил, что остается с народом как гражданин страны.

Исполнять обязанности Президента будет Касым-Жомарт Токаев. Он принесет присягу 20 марта.

Назарбаев: Токаев — человек, которому мы можем доверить управление государством

«Нашими законами я наделен статусом Первого Президента — Елбасы, Лидера нации. Остаюсь председателем Совета Безопасности, который законами наделен серьезными полномочиями определения внутренней, внешней политики», — уточнил Назарбаев.