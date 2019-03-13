Тысячи медсестер, врачей и социальных работников пройдут обучение в новом ресурсном центре по Интегрированному ведению болезней детского возраста (ИВБДВ), открытом при поддержке Управления здравоохранения Акимата Туркестанской области и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Казахстане.

Создание учебного центра на базе больницы или поликлиники повышает доступность инновационных образовательных ресурсов, и повышает компетентность, так как объединяет в себе теорию и практику. Такой подход улучшает качество оказываемых услуг и удовлетворенность населения среди сельских и городских семей с детьми.

«Первые годы жизни определяют дальнейшее физическое и психическое здоровье ребенка. До трех лет мозг ребенка формируется почти до 80%. Поэтому ЮНИСЕФ поддерживает программы по патронажу беременных женщин и семей с маленькими детьми, ведь содействие развитию детей младшего возраста является одной из наиболее эффективных стратегий для реализации прав детей», — сказал Представитель ЮНИСЕФ в Казахстане Юрий Оксамитный.

В приветственном слове Руководитель управления здравоохранения Туркестанской области Мукан Егизбаев подчеркнул: «Открытие ресурсного центра — важное событие для нашей области. Профилактика и укрепление здоровья детей должны ставиться на первое место. Уверен, что в скором времени работа центра отразится благоприятно на улучшении здоровья и благополучия беременных женщин и семей с маленькими детьми нашего региона».

Центр станет ключевым ресурсом для внедрения и реализации универсальной-прогрессивной модели патронажного ухода за беременными и семьями с детьми в соответствии с Государственной программой развития здравоохранения Республики Казахстан «Денсаулык» на 2016-2019 гг.

«Высокая рождаемость в Туркестанской области создает необходимость в непрерывном повышении квалификации медицинских и социальных работников. Учебный центр способен ежегодно обучать около 1,000 медицинских работников согласно новой универсальной-прогрессивной модели. Кроме обучения центр будет проводить мониторинг качества медицинских услуг.

Специалисты учебного центра обучены передовым международным практикам», — говорит координатор программы ЮНИСЕФ по здравоохранению и питанию Канат Суханбердиев.

В центре медицинские и социальные работники смогут улучшать современные знания в области развития детей раннего возраста, правильного питания и безопасности в соответствии с рекомендациями ЮНИСЕФ и ВОЗ. Кроме того, специалисты будут закреплять свои знания на практике: в игровых пространствах для детей — изучать какие игры способствуют полноценному развитию ребенка; в кухне — учиться готовить разнообразные и полезные прикормы для детей младшего возраста; через проигрывание реальных кейсов учиться управлять случаями, устанавливать контакт с родителями и обучать их позитивному родительству.

***

Дополнительная информация о создании интегрированной системы медико-социальной помощи через внедрение универсальной-прогрессивной модели патронажного медсестринского обслуживания/посещений специалиста на дому

Универсальная прогрессивная модель нацелена на улучшение здоровья и благополучия матерей и детей в Казахстане. Новизна модели заключается в интегрированности и комплексности подхода, при котором специалисты из разных сфер – здравоохранения, образования и социальной службы – объединяют усилия для оказания полноценной помощи семьям и детям.

В 2016-2017 годы совместными усилиями Министерства здравоохранения РК, Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и Акимата Кызылординской области данная модель была успешно реализована в двух поликлиниках Кызылорды и в селе Жанакорган. Начиная с 2018 года модель масштабируется по всей стране с учётом опыта Кызылординской области.