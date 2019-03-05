Как утверждал сам Федор в процессе следствия и суда, во время очередной встречи его знакомая стала требовать от него оформить брачные отношения. Федор прямо сказал, что жениться на даме, которая гораздо старше его по возрасту, не собирается.

Это вызвало взрыв негодования у подруги. Она схватила нож и напала на Федора. По заверению парня, он сумел увернуться и перехватить ее руку с ножом.

В результате нападавшая якобы сама напоролась на нож. При этом лезвие пронзило ей грудь, нанеся смертельное ранение. Женщина скончалась на месте.

Судебно-медицинская и криминалистическая экспертизы, обследовавшие характер нанесенного ранения убитой, однозначно установили, что пострадавшая не в состоянии была сама нанести себе подобный удар.

С учетом ряда других доказательств и свидетельств, собранных по делу, суд пришел к выводу о виновности подсудимого.

Приговором суда Федору Ф. назначен срок в 12 лет строгого режима.