Курс тенге мало отреагировал на сообщение о том, что Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев решил сложить свои полномочия и покинуть пост президента, сообщает Forex Club Казахстан.

Об этом Назарбаев заявил во вторник во время своего телеобращения к народу Казахстана.

Тенге остается достаточно стабильным, несмотря на это известие, торгуясь на отметке 376,5 тенге за доллар. Временно исполняющим обязанности Президента Казахстана назначен Касым-Жомарт Токаев. Ранее он уже говорил о том, что Назарбаев вряд ли будет баллотироваться на новый президентский срок.

Вероятно, курс тенге в ближайшей перспективе будет определяться скорее внешними факторами, а не внутриполитическими факторами. Экономика Казахстана достаточно стабильна и, по оценкам финансовых скаутов, легко справится с этой ситуацией, несмотря на то, что Нурсултан Назарбаев является знаковой фигурой как для казахстанской экономики, так и для Казахстана в целом.

Наибольшее влияние на курс тенге будет оказывать динамика цен на нефть. При этом тенге будет торговаться в коридоре 375-377 тенге за доллар.