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Новости Происшествия В Астане арестовали генерального директора Дворца мира и согласия

В Астане арестовали генерального директора Дворца мира и согласия

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Арестован подозреваемый
Иллюстративное фото

Суд избрал для Адиля Арына меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, до 26 апреля.

В Астане арестован генеральный директор столичного Дворца мира и согласия Адиль Арын, сообщает пресс-служба суда.

Решением суда он взят под стражу до 26 апреля.

«В отношении Адиля Арына 1980 года рождения специализированный межрайонный следственный суд Астаны избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца до 26 апреля 2019 года», – сообщили в пресс-службе столичного суда.

В суде не уточнили, по какой статье, в чём подозревается Адиль Арын.

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