В эфире телеканала Отырар-ТV прошла "Великолепная восьмерка"

Телекомпания «Отырар -ТV» , сайт Оtyrar. kz и газеты «РАБАТ» и «Онтустик РАБАТ» поздравили прекрасных дам города с чудесным весенним праздником.

В международный женский день в эфире телеканала прошла праздничная программа-розыгрыш «Великолепная восьмерка». В течение нескольких часов ведущие программы беседовали с самыми интересными и выдающимися женщинами города, и, конечно, разыграли огромное количество ценных подарков.

Представительницы правоохранительных органов, врачи,педагоги на проекте «Великолепная восьмерка» — не просто представительницы различных профессий, а в первую очередь удивительные женщины. Прекрасных дам, с праздником, поздравляли телеведущие «Отырара».

«Хотелось бы поздравить всех представительниц прекрасного пола, и конечно же, свою маму, мам я тебя очень люблю. И тебя Настя, и всех всех всех», — с чувством сыплет поздравлениями Шуддин Саидов, ведущий программы.

В прямом эфире звучали не только слова поздравлений. В преддверии 8 Марта у нас разыгрывали ценные призы и подарки. Победителей определяли с помощью генератора случайных чисел.

Принять участие в розыгрыше призов великолепная восьмерка мог любой желающий. Для этого всего навсего нужно было подписаться на наш инстаграм Оtyrar.kz, а также на странички всех наших спонсоров. Кроме того, нужно было отметить в комментариях под постом одного человека.

Пока участники розыгрыша наслаждались эфиром и верили в победу, режиссеру, операторам и сценаристам проекта не до праздника. В монтажной кипит работа. Автор сценария «Великолепной восьмерки» Ардак Жаксалыкова контролирует прямой эфир: подправляет макияж ведущим, следит, чтобы гости в студии появлялись точно по списку, но постоянно что-то меняет и импровизирует. В перерыве Ардак еще умудряется раздавать интервью.

«За созданием программы стоит большая, кропотливая работа. В ней принимает участие огромная команда, как показал опыт, очень терпеливых и креативных людей — операторов, монтажеров, режиссеров, продюсеров, СММ-менеджеров. И мы надеемся, что зрителям все понравилось. Ведь мы работаем для них. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех прекрасных женщин, и нас с вами с праздником!», — поздравила Ардак Жаксалыкова, сценарист программы «Великолепная восьмерка».

Праздник в эфире телеканала Отырар-ТV не получился бы без поддержки спонсоров. Благодаря им телезрители смогли получить такие прекрасные призы.

«Хочется поблагодарить все компании, которые откликнулись на наш призыв. Но у нас был генеральный спонсор это завод безалкогольных напитков «Визит», также подарки учредили Клиника флебологии и лазерной медицины, клиника суставов «Сити Мед», спортивный комплекс «Марс», компания «ШведКаз» с торговой маркой «БАРФ», и также наш любимый драматический театр с билетами на премьеру «Примадоны»», — благодарит спонсоров Галина Троцан, старший менеджер рекламного отдела.

И вот уже первые победители — забирают подарки! Станислав Ким узнал о конкурсе на страничке Отырар.кз в Инстаграм. Подписался и неожиданно для себя… победил. Мужчина выиграл подарочный сертификат на 25 тысяч тенге на услуги косметолога в Клинике флебологии и лазерной медицины.

«Я думал, голову ломал, что подарить жене, а тут думаю, может выиграю, и судьба, видимо, улыбнулась. Мне написали о том, что вы выиграл. Я надеюсь, что человек которому подарю, супруга, будет довольна», — рассказал нам победитель.

Общий призовой фонд розыгрыша — 250 тысяч тенге! Имена всех победителей можно узнать на наших страничках в социальных сетях. А забрать подарки по адресу — телекомпания Отырар- ТV, улица Торекулова 15.