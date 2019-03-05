В Казахстане внедряют бренд казахской национальной кухни: кулинарный хит создают в Туркестанской области

Впервые в Казахстане внедряют бренд казахской национальной кухни. Созданием будущего кулинарного хита занялись в Туркестанской области.

Для этой цели в городе Туркестане собрались столичные специалисты Казахской академии питания, рестораторы и отельеры региона.

В ходе встречи эксперты рассказали об особенностях его приготовления. «Казахский завтрак» будет состоять из экологически чистых продуктов. А потому он придется по душе и тем, кто следит за своим здоровьем. В списке такие блюда как тары и майсок – обработанные вручную просо и пшено, творог, айран, кымыз – кобылье молоко, курт – твердый сыр из спрессованного и высушенного молока с добавлением соли, жент – десерт, готовящийся перемолотых зерен проса, сухофрукты и другие составляющие. Следует подчеркнуть, что все ингредиенты весьма полезны для пищеварительной системы человека.

В целом, завтрак состоит из 3 групп: молочная продукция, овощи и сухофрукты, а также печеные.

Член Диссертационного совета Казахской академии питания Юрий Александрович подчеркнул, настоящая казахская кухня начинается с юга, зарождаясь в нашем регионе, распространяется по всему Казахстану. По его словам, чтобы открыть для себя широкую казахскую душу, нужно отведать «Казахский завтрак». Ведь его состав остается неизменным на протяжении веков. Благодаря этому можно проследить не только гастрономические особенности региона, но и проникнуться традициями и менталитетом народа. К примеру, отличительной чертой казахского народа с давних времен является гостеприимство. Гостям в доме всегда оказывается должный прием и отводится почетное место.

По задумке авторов идеи, «Казахский завтрак» будут подавать в отелях, ресторанах и других заведениях общественного питания Туркестана.

Специалисты считают, что создание бренда «Казахский завтрак» позволит увеличить число иностранных туристов из-за рубежа и придаст дополнительный стимул для поездок казахстанцев в Туркестанскую область.

Отметим, что встречу экспертов организовало Управление туризма и внешних связей Туркестанской области.