В Шымкент доставили останки майора Сабыра Токбаева, погибшего при крушении вертолета

Груз-200 доставлен в Шымкент. На военном самолете в цинковом гробу привезли останки Сабыра Токбаева, который погиб во время крушения вертолета в Кызылординской области. На базе воинской части 55652, где проходил службу молодой майор, гроб с телом погибшего встретили со всеми почестями.

Сослуживцы не сдерживают слез, говорят, что парень был полон сил и энергии. Больше двухсот сослуживцев, ветераны и члены семьи со слезами на глазах ждали пока вынесут цинковый гроб из самолета.

После прибытия останков сослуживцы, родные и близкие почтили память майора минутой молчания, после чего прозвучали многократные выстрелы в небо. Майор Токбаев покидает воинскую часть, теперь уже навсегда.

«Он был человеком. Если он сказал один раз, значит так и будет. Он был справедлив, он был честен и любил свое дело. Мы с ним за несколько дней до трагедии говорили, он, как всегда, веселый, шутил много. Уехал и не вернулся. Простите меня, я больше не могу говорить», — сказал сослуживец Бауыржан Молдабаев.

На базе воинской части, где проходил службу Токбаев, собрались и родные майора. Жена и дети общаться с журналистами отказались, семья в не силах перенести такое горе. Журналистам удалось поговорить с братом Токбаева, который рассказывает, что Сабыр звонил ему перед вылетом, и говорил о том, что скоро приедет.

«Он звонил мне, сказал что по приезду встретимся, посидим. Он был замечательный человек, добрый. Как теперь будем без него, я не знаю. Остались семеро детей, старшие держатся, младший сын плачет, он уже понимает что отца не вернуть», — говорит Рахым Курбанкул, брат.

Гроб с останками майора Сабыра Токбаева пронесли до ворот воинской части, сослуживцы и командование части проводили бойца со всеми почестями.

После траурной церемонии в части, где служил майор Токбаев, останки доставили в дом. Родственники похоронят Сабыра Токбаева 31 марта.

Майор Токбаев погиб во время крушения вертолета в Кызылординской области. Вместе с Токабевым погибли еще 12 человек. У майора остались жена и семеро детей.

Напомним, что сегодня в Кызылординской области глава военного ведомства генерал-майор Н. Ермекбаев и личный состав Вооруженных Сил проводили в последний путь военнослужащих, погибших при крушении вертолета.

Выразив слова соболезнования родным и близким, глава оборонного ведомства отметил, что «гибель военнослужащих — это невосполнимая утрата и боль не только для семьи, но и всей Армии Казахстана».

Во исполнение поручений Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Н. Назарбаева, Президента — Верховного Главнокомандующего ВС РК К. Токаева, в соответствии с действующим законодательством Вооруженные Силы обеспечат все социальные гарантии и окажут необходимую психологическую, материальную и иную помощь родным и близким погибших военнослужащих, а также реализацию всех положенных по закону социальных гарантий и выплат. В митинге приняли участие руководящий состав, генералитет Вооруженных Сил, представители акимата Кызылординской области, командиры воинских частей и учреждений.

Министр обороны отметил, что помощь не будет носить разовый характер, и поручил начальникам гарнизонов организовать шефство над семьями погибших, в том числе участие в воспитании, получении образования, трудоустройстве и всесторонней поддержке их детей.

В память о погибших планируется возведение мемориала. После завершения церемонии прощания, тела военнослужащих доставлены военно-транспортной авиацией к местам захоронений.

Коллектив медиахолдинга «Otyrar TV» приносит искренние соболезнования родным и близким погибших.