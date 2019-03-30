Погибших в вертолёте военных проводили в последний путь

В Кызылординской области глава военного ведомства генерал-майор Нурлан Ермекбаев и личный состав Вооружённых сил проводили в последний путь военнослужащих, погибших при крушении вертолета, сообщает пресс-служба Минобороны.

Выразив слова соболезнования родным и близким, глава оборонного ведомства отметил, что гибель военнослужащих — это невосполнимая утрата и боль не только для семьи, но и для всей армии Казахстана.

«В соответствии с действующим законодательством Вооружённые силы обеспечат все социальные гарантии и окажут необходимую психологическую, материальную и иную помощь родным и близким погибших военнослужащих, а также реализацию всех положенных по закону социальных гарантий и выплат», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В митинге приняли участие руководящий состав, генералитет армии Казахстана, представители акимата Кызылординской области, командиры воинских частей и учреждений.

«Министр обороны отметил, что помощь не будет носить разовый характер, и поручил начальникам гарнизонов организовать шефство над семьями погибших, в том числе участие в воспитании, получении образования, трудоустройстве и всесторонней поддержке их детей», — подчеркнули в оборонном ведомстве.

В память о погибших планируется возведение мемориала.

После завершения церемонии прощания тела военнослужащих доставлены военно-транспортной авиацией к местам захоронений.