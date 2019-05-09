В Шымкенте провели поминки в честь погибшего Сабыра Токбаева. Военнослужащий авиачасти погиб во время крушения вертолета в Кызылординской области. В доме погибшего собрались друзья, близкие и коллеги, которые работали с Токбаевым.

Медаль «Жауынгерлік ерлігі үшін» вручил супруге Токбаева командующий военно-воздушными силами обороны Вооруженных Сил РК Даурен Косанов. Генерал-майор авиации выразил соболезнование родным и близким погибшего.

«Не только для нас, вообще для страны это большая потеря. Это горе! Погибшие навсегда останутся в наших сердцах», — сказал генерал-майор авиации Косанов.

После вручения медали гостей пригласили на «аузашар» разговение в священный месяц Рамадан.