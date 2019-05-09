Погибших при исполнении воинского долга военнослужащих наградили посмертно.

Указом Президента страны — Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Республики Казахстан за образцовое исполнение воинского и служебного долга, мужество и самоотверженность военнослужащих, погибших при крушении вертолета Ми-8, посмертно наградили медалями «Жауынгерлік ерлігі үшін».

Государственными наградами посмертно были удостоены майор Роман Костыгов, майор Тимур Құдайбердиев, майор Данияр Қонырбай, майор Сабыр Тоқбаев, капитан Сырым Мәсәлім, лейтенант Аслан Айтбаев, сержант 3 класса Қайрат Нұрсапанов, старший сержант Мұрат Шәріпов, младший сержант Асхат Әбділманат, ефрейтор Айдын Әбділдинов, ефрейтор Қуаныш Сарқытбаев, ефрейтор Өмірхан Қауқаев, ефрейтор Мирас Жұматаев.

Медали были вручены в канун Дня защитника Отечества и Дня Великой Победы родным и близким погибших воинов. Отметим, что гибель военнослужащих — это невосполнимая утрата не только для их родных и близких, но и для всей армии Казахстана. Они честно и добросовестно до конца выполнили свой воинский долг.