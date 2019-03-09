11 марта в 12.00 в спортивном комплексе ДЮСШ №5 (город Шымкент, мкр. «Север») состоится Торжественное открытие 2-го Международного турнира по настольному теннису.
Он посвящен памяти Акпан батыра — героя освободительной борьбы казахского народа против джунгарских захватчиков.
В соревновании принимают участие мастера малой ракетки Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, России, Узбекистана, Казахстана, которые будут сражаться за медали и солидный призовой фонд в двух возрастных категориях: 19-23 лет, 18 лет и моложе.