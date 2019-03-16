Каждый судья Шымкента посадил свое дерево.

В преддверии праздника Наурыз коллектив Шымкентского городского суда решил сделать приятный подарок горожанам: по инициативе председателя горсуда Ербола Рахымбекова в парке Независимости открыта аллея биев.

Судьи посадили 122 куста дерева. Саженцы сосен они купили на свои средства, под каждым деревом установили таблички с именами действующих судей горсуда и ветеранов судебных органов города, — пишет в социальных сетях журналист Серик Алданов.

– У каждого судьи теперь свое дерево. Это приятно и памятно. Мы будем гордиться ими перед своими внуками, когда приведем их в парк Независимости на прогулку. В праздник наурыз желаю всем вам здоровья и благополучия в семье, – сказал председатель городского суда Ербол Мукажанулы.



По словам руководителя Администрации судов по городу Шымкенту Нурсултана Байтилесова, судьи городского суда внесли вклад в озеленение города, открыв аллею биев. Со стороны судей и впредь будет продолжена работа по выращиванию деревьев, это станет традицией.



Сажать дерево пришли и ветераны судебных органов Калима Шенгелбаева, Оралбай Кудайберген, Шара Дуйсенбиева и другие, которые поблагодарили за пример и патриотическое начинание.