В Шымкенте завершился лично-командный Кубок и Чемпионат РК по тяжелой атлетике

В минувшие выходные в городе Шымкент завершился лично-командный Кубок и Чемпионат Республики Казахстан по тяжелой атлетике в отдельных упражнениях среди мужчин и женщин.

В соревнованиях принимали участие 142 атлета (81 — мужчины, 41 – женщины) из 11 областей и трех городов Казахстана (Алматы, Астана, Шымкент).

Призер международного чемпионата по тяжелой атлетике ЕГАТ Ибрагим Берсанов, пополнивший копилку казахстанской сборной серебряной медалью, завоевал первое место.

В минимальном весе до 55 кг первое место досталось Алексею Дроздову из Алматинской области. В категории 109 + победителем стал Абубакаров Селимхан.

Напомним, что на чемпионате по тяжелой атлетике ЕГАТ Селимхан принес сборной бронзовую медаль.

Среди женщин в малом весе 45 кг первой стала Абдыкалыкова Айнур. В весе 87+ первое место завоевала Айзада Муптильда.

В общекомандном зачете среди мужчин сильнейшими стали команды из Алматинской, Кызылординской и Карагандинской областей. Среди женщин в первую тройку вошли — Алматинская область, Восточно-Казахстанская область и город Алматы.

Как ранее отмечалось, многие первые номера на этом турнире не выступали, в связи с подготовкой к Чемпионату Азии.

На данном этапе Национальная сборная Казахстана направляется на учебно-тренировочные сборы в Сочи, где пройдет усиленную подготовку к предстоящему Чемпионату Азии, который пройдет в апреле месяце в городе Нингбо (Китай).