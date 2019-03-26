В Центр гипербарической оксигенации имени Орынбаева, в Шымкенте, поступила женщина с тяжёлым отравлением уксусной кислотой.

На такой шаг женщину подтолкнула бытовая ссора с супругом. В течении восьми дней она была без сознания и находилась под наблюдением врачей в реанимационном отделении больницы. Сегодня пациентка переведена в общее отделение. Её состояние токсикологи оценивают как удовлетворительное.

Медики говорят, что женщина получила серьёзные ожоги внутренних органов и теперь ей предстоит долгий курс реабилитации.