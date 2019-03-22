В Туркестанской области прошла акция «Приемная на дорогах»

Дорожная безопасность — на сегодня одна из приоритетных задач деятельности полиции Туркестанской области. Только с начала года на дорогах области произошло более 120 ДТП, в которых погибло свыше 20 человек и получили различные травмы около 160 пострадавших.

В целях профилактики и снижения ДТП и повышения правовой грамотности граждан, сотрудники Управления административной полиции провели в г. Туркестан традиционную акцию «Приемная на дорогах».

Основной целью мероприятия является повышение правовой грамотности участников дорожного движения, оказание юридической консультации, разъяснение правил дорожного движения и обеспечение дорожной безопасности.

Акцию полицейскиие организовали при въезде в г. Туркестан, где стражи порядка делились информацией с гражданами и оказывали им правовую помощь.На все интересующие вопросы водителей и пешеходов отвечали специалисты административной практики, регистрационно-экзаменационной и дорожно-технической инспекции Управления административной полиции ДП Туркестанской области.

Такой формат акции позволяет наладить открытый двухсторонний диалог между полицией и населением, дает возможность гражданам напрямую обратиться с вопросами к стражам порядка и получить профессиональную помощь.В завершении акции полицейские раздали водителям и пешеходам брошюры и памятки о соблюдении ПДД РК, а также угощали всех желающих вкусными баурсаками в честь праздника Наурыз.

Как отметил начальник УАП ДП Туркестанской области полковник полиции А. Тастанбеков, проведение подобных мероприятий способствует более тесному взаимодействию водителей и полицейских, возможности автовладельцам задать вопросы стражам порядка и получить необходимые разъяснения, что позволяет надеяться на снижении аварийности на дорогах и соблюдении ПДД РК.

Пресс-служба ДП Туркестанской области.