Помните, как беспокоились наши родители, оставляя нас, маленьких, в доме? Не выпадем ли мы из окна? Не начнем ли шалить со спичками? Не затопим ли соседей снизу? Не сунем ли в электрическую розетку шпильку или гвоздик? Не забудем ли выключить утюг, газ? Не откроем ли дверь незнакомым людям? Не доберемся ли до таблеток?

С годами, и вы это, конечно же, замечаете, происходит смена ролей. Теперь очень повзрослевшие дети сами беспокоятся за своих пожилых родителей. Выключили ли они утюг? Не откроют ли дверь незнакомцу? Смогут ли они отбиться от назойливых торговцев всякой ерундой? Не перепутают ли время приема лекарств? Не поведутся ли на «развод» телефонных мошенников: «Ваш сын попал в аварию, срочно нужны деньги…», «Не поскользнутся ли в ванной комнате?» И так далее.

Контроль за родителями нужен – однозначно. Как бы это слово «контроль» не резало слух. Сужу об этом по характеру звонков в нашу редакцию. С какими только вопросами нам не звонят пожилые люди! Меня отключили от кабельного телевидения, вы можете разобраться – почему. У нас за домом собралась приличная куча мусора, что делать? А где узнать про лекарства? А как ходит 141-й маршрут автобуса? А в какие дни страна отдыхает? А будут ли в праздники работать поликлиники? А где мне найти надежного нотариуса, мне посоветоваться нужно, как квартиру свою завещать?

Конечно, мы можем ответить на эти вопросы, но, скорее всего, их можно было бы обсудить с близкими, родными им людьми.

К чему этот разговор? К тому, что родителям надо уделять внимание не только в праздники и в дни семейных торжеств, но и в будние дни.

Скоро 8 Марта – любимый праздник наших мам. Цветы и тортики в подарок – это здорово, это приятно. Но, праздники пройдут, каждый из нас вновь погрузится в свою жизнь, а мама как была, так и останется с возом своих нерешенных проблем.

Моя коллега, беседовавшая с дамой, у которой проблемы с кабельным телевидением, спросила номер телефона ее дочери. В ответ: «А почему я должна давать вам ее номер?» Отвечаем. Да уж, конечно, не для того, чтобы скоротать время за разговорами с дочкой. А для того, чтобы объяснить ей, как решить мамину проблему. Ведь женщина сказала, что выходить из дому ей тяжело из-за возраста. Но почему-то обращаться к своей дочери за помощью человек не хочет. Хотя это так естественно…

Поверьте, куда важнее, чем цветы-торты, поинтересоваться текущими делами мамы: коммунальными платежами – проверить не накинули ли монополисты ей лишние кубометры и киловатты? Правильно ли выписаны счета? В наших квитанциях чудес может быть полным-полно, вы это знаете. Надо поинтересоваться, не пора ли маме сходить в поликлинику на профосмотр? Вот это важно. Хорошо бы найти вечером время и спросить у мамы как она провела день, что запланировала на завтра. Понимаю, на это нужно время, терпение. Вот только где же их взять…

Да, хорошо советовать… Одна из моих подруг призналась: «Когда была жива моя мама, мне не доставало терпения выслушивать ее сто раз рассказанные истории. Еще труднее было находить ответ на ее риторический вопрос: «Как мне жить дальше?!» Мы начинали говорить, потом это общение переходило в спор, иногда – в ссору. Никто не хотел уступать – у каждого из нас находились свои аргументы. В тот период я без советов книжных психологов просто шагу не могла ступить. Выйду из комнаты мамы, и тут же начинаю читать аффирмацию Луизы Хей: «Я прощаю себя за то, что я не была идеальным человеком.

Я живу наилучшим образом.

Я не могу изменить других людей. Я позволяю другим быть такими, какими они есть.

Я живу в любви.

Я знаю, что не могу взять на себя ответственность за других людей. Мы все под законом собственной совести…»

А иначе было нельзя, потому что конфликт разрушает… нервы, психику, атмосферу в доме.

Самый популярный, и, надо признать, верный совет для таких случаев – поставить себя на место пожилого человека, своего родителя, своей мамы. Хотя бы просто в благодарность за то, что когда-то, когда мы только-только становились на ноги, она с нами терпеливо возилась. Рано или поздно наступает время отдавать долги.

Составьте для своей мамы список номеров телефона, по которым ей можно в случае чего звонить. Начните с вашего номера – она его от волнения просто может не вспомнить.

Номер «Скорой»; ЧС-ников; аварийки водоканала, газовщиков, энергетиков и прочее.

Сделайте напоминалку о приеме лекарств – повесьте яркий стикер, записочку на холодильник, у телефона или сбоку на телевизоре. Кстати, не скупитесь на хорошую диагностику. Найдите авторитетного врача и доверьтесь его советам, назначениям.

Разговаривайте, общайтесь со своими стариками, пока они есть. Когда-то этой возможности, увы, не будет.

Сегодня очень популярен совет – завести для родителей, для мамы, собаку или другого животного. Но здесь все должно быть в пределах разумного. Сможет ли она его самостоятельно выгуливать? Ухаживать за ним? Если нет, есть смысл завести животное или птицу маленьких размеров и взять хлопоты по уходу за ним на себя. Плюсы здесь очевидны – домашний питомец отвлечет вашу маму от нерадостных дум, создаст ей какую-никакую компанию, «слушателя».

Терпения вам. А главное – любви к маме, к родителям. Говорят, когда-то наши души сами выбрали их. Все в этом мире заранее предопределено. У всех нас будет шанс убедиться в этом.

Фарида Шарафутдинова