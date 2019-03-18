Второе дыхание

TS Development Shymkent начнет строительство второй очереди ТРЦ Shymkent Plaza

Прошло чуть более двух лет с момента открытия одного из крупнейших и ярких проектов TS Development – ТРЦ Shymkent Plaza. Но уже сегодня можно с уверенностью говорить, что девять лет, отданных на его реализацию, полностью оправданны.

Архитектурное решение компании Benoy, проекты которой представлены в таких странах, как Великобритания, ОАЭ, Сингапур, Гонконг, Китай, сделало ТРЦ Shymkent Plaza визитной карточкой третьего города-миллионника и самого густонаселённого региона страны.

На сегодняшний день ТРЦ Shymkent Plaza – это самый большой торгово-развлекательный центр в третьем городе республиканского значения, с общей площадью 48 600 кв. м. Из них на 24 000 кв. марендной площади разместились более 75 действующих арендаторов, в том числе такие мировые бренды, как NewYorker, Bershka, Nike, Cinemax, Pandora, KFC. Количество посетителей ТРЦ в среднем составляет 500 000 человек в месяц, в будни – 15–20 тысяч человек в день, в выходные – 20–25 тысяч. С открытием Shymkent Plaza регион получил более 1000 рабочих мест.

Посещаемость ТРЦ

Разнообразие представленных товаров и услуг вкупе с качественным сервисом, удобным расположением, парковками и особенным архитектурным решением самого здания делают ТРЦ Shymkent Plaza любимым местом шопинга и развлечений среди жителей и гостей города.

Подтверждением этого является победа ТРЦ Shymkent Plaza в престижной международной премии Asia Pacific Property Awards в номинации Best Retail Development for Asia Pacific 2018.

Фото: архив пресс-службы

— Успех Shymkent Plaza, безусловно, подкрепился растущим потенциалом региона, связанным с приобретением Шымкентом статуса города республиканского значения и открытием границ с соседним Узбекистаном, – считает акционер TS Development Серик Тульбасов.

Товарооборот ТРЦ

— За два года управления проектом нашей команде удалось максимально удовлетворить пожелания наших ретейл-партнёров, жителей Шымкента и Туркестанской области. Коммерческие и финансовые показатели проекта Shymkent Plaza сохраняют стремительный рост из года в год, к примеру, по итогам 2018 года посещаемость ТРЦ выросла на 22% по отношению к 2017 году (6 152 000 человек), конверсия сохранилась на уровне 74–78%, заполняемость GLA-проекта на декабрь 2018 года равна 98%, – говорит о результатах генеральный директор ТРЦ Shymkent Plaza Марат Калдыбаев. – Результаты и события прошлых лет, несомненно, привели нас к изучению коммерческой перспективы развития торгово-развлекательного центра и принятия решения по началу строительства второй очереди проекта Shymkent Plaza, более того, наши планы подкреплены достаточно высоким интересом со стороны ретейл-брендов Казахстана, желающих зайти на рынок Шымкента.

Фото: архив пресс-службы

Для удовлетворения возросшего спроса принято решение о строительстве второй очереди действующего ТРЦ Shymkent Plaza. Таким образом, площадь ТРЦ будет увеличена с 48 000 до 64 000 кв. м. При этом полезная площадь увеличится с 24 000 до 35 000 кв. м. Вторая очередь проекта представит посетителям более 50 новых брендов, большинство из которых появятся в регионе впервые. Бюджет «проекта расширения» составляет более 5,7 млрд тенге.

Партнёром, финансирующим строительство второй очереди, снова выступит Halyk Bank.