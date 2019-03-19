В Туркестанской области полицейские через год смогли задержать подозреваемых в разбойном нападении на букмекерскую контору.

«19 марта в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции Сарыагашского РОП задержали в районном центре трех молодых людей. У них были изъяты обрез охотничьего ружья марки «ИЖ» 16 калибра, травматический пистолет «Оса» и маски», — сообшает пресс-служба ДП Туркестанской области.

«Все задержанные были ранее судимы за грабеж. Все безработные жители Туркестанской области. Подозреваемые находятся под стражей. Ведется досудебное расследование. Проверяется их причастность и к другим аналогичным преступлениям.

Напомним, что преступление произошло в январе 2018 года. «В Сарыагашский отдел полиции поступило сообщение о том, что трое неизвестных в масках, вооруженные оружием, ворвались в букмекерскую контору и требовали денег. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа из отдела полиции. Полицейские установили, что в букмекерской конторе в момент нападения находились кассир и охранник. Но они не смогли описать нападавших, так как преступники действовали в медицинских масках, прикрытые капюшоном. Один из них держал на прицеле охранника, а другой начал требовать деньги у кассира. Однако денег в кассе не оказалось и они скрылись ни с чем», — говорится в сообщении.

Было начато досудебное расследование по статье 192 (разбой) УК РК.