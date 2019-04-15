1000 иностранцев выдворили за пределы Казахстана.

На днях проведен первый этап оперативно-профилактического мероприятия на территории республики «Нелегал-весна». За время акции выдворено за пределы республики порядка 1000 иностранных граждан, привлечены за нарушение правил пребывания в стране к адмответственности около 10 000 иностранцев.]

Кроме того, задержано 30 уголовных преступников, находящихся в розыске, в том числе 7 граждан СНГ. За нарушение правил привлечения и использования иностранной рабочей силы привлечены к ответственности около 400 работодателей. Всего по стране 3753-м иностранцам сокращены сроки временного пребывания в Казахстане за нарушение миграционного законодательства.