14 нелегалов выявили в Туркестанской области

Полицейские Казыгуртского района проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегал -2022».

За 1 день полицейские выявили 14 нелегальных мигрантов, которые проживали и работали на территории Туркестанской области.

Двоих из них выдворили из страны, одного иностранца привлекли к административной ответственности по ст. 517 п. 4 КоАП РК «Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в сфере миграции населения» и составили административные протоколы на 11 иностранных граждан, работавших без разрешения на работу на территории Республики Казахстан.

Кроме того, за незаконное использование иностранной рабочей силы к ответственности привлечен 1 гражданин РК по статье 519 КоАП РК «Привлечение иностранной рабочей силы и трудовых иммигрантов с нарушением законодательства Республики Казахстан».

Как отметили полицейские Туркестанской области, профилактические мероприятия в этом направлении будут продолжены и в дальнейшем.