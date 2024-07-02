Незаконных трудовых мигрантов выявили полицейские Шымкента, передает OTYRAR. С начала года более 500 человек были депортированы. В основном это граждане Узбекистана.

По данным миграционной полиции, они незаконно работали в мегаполисе. Рейды провели на стройплощадках и в торговых точках города. Нарушителей выдворили за пределы страны. Правоохранительные органы также обратили внимание на работодателей, которые использовали иностранных граждан в нелегальной трудовой деятельности. Их привлекли к административной ответственности.

«В Шымкенте сейчас проходят рейдовые мероприятия. У нас большие строительные объекты, рынки, крупные торговые точки. Там проверяем, есть ли иностранные граждане, которые незаконно работают на местах. На сегодняшний день депортированы 515 человек в соответствии с пунктом 5 статьи 517 Административного кодекса», — говорит Куат Мыркасов, и.о. руководителя управления миграционной службы ДП г. Шымкента.