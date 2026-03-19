Незаконных мигрантов выявили в Туркестанской области

В Туркестанской области в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Мигрант» выявлены сотни нарушений миграционного законодательства. Рейды проводят сотрудники миграционной службы, участковые инспекторы, а также представители криминальной и патрульной полиции.

За два дня зафиксировано 344 правонарушения, из которых 242 связаны с иностранными гражданами. В отношении нарушителей составлены административные протоколы, материалы направлены в суд. По его решению 118 человек выдворены за пределы страны.

Также к ответственности привлечены 71 гражданин из числа принимающей стороны за несоблюдение правил пребывания иностранцев.

Еще 31 гражданин Казахстана наказан за незаконное привлечение иностранной рабочей силы.

В Келесском районе выявлены 17 иностранцев, занимавшихся строительными работами без разрешительных документов. Собранные материалы направлены в суд, проводится проверка принимающей стороны.

Помимо выявления нарушений, полицейские проводят разъяснительную работу с иностранными гражданами и работодателями, напоминая о необходимости строгого соблюдения миграционного законодательства.