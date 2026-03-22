В Шымкенте выявили более 700 нарушений в сфере миграции

В Шымкенте подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Мигрант», проходившего с 17 по 20 марта. В ходе проверок сотрудники полиции выявили 710 нарушений миграционного законодательства.

Среди привлечённых к ответственности — как иностранные граждане, так и граждане Казахстана. Все правонарушители понесли административное наказание в установленном порядке.

Особое внимание в рамках мероприятия было уделено выявлению лиц, нарушающих правила пребывания на территории страны. По итогам проверок 276 иностранных граждан были помещены в приёмник-распределитель для дальнейшего разбирательства.

Кроме того, по решению суда 103 иностранных гражданина и лица без гражданства были выдворены за пределы страны.

В полиции отметили, что подобные мероприятия направлены на обеспечение правопорядка, предупреждение правонарушений в сфере миграции и укрепление общественной безопасности.

Работа по контролю за соблюдением миграционного законодательства будет продолжена.