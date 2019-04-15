Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев посетил с рабочей поездкой Толебийский район.

В селе Первомайское глава региона ознакомился с работой ТОО «Балмұздақ», которое ежегодно выпускает порядка 3000 тонн мороженого и 15 тонн пельменей. Кроме того, в прошлом году предприятие запустило цех стоимостью 800 млн тенге по переработке шоколадной глазури и шоколада. В будущем здесь намерены производить 1100 тонн шоколадной глазури и шоколадной продукции в год, сообщает пресс-служба акима Туркестанской области.

Наряду с этим, в сельском округе Киелитас аким области посетил завод по переработке нефтепродуктов ТОО «Газпромнефть-Битум Казахстан», а также ознакомился с ходом строительства нового цеха по производству мяса птицы ТОО «Шымкент кус». Данный проект, инвестиционная стоимость которого составляет 896 млн. тенге, планируют запустить в октябре месяце текущего года. Производственная мощность цеха — 2500 тонн мяса птицы в год. Умирзак Естаевич поручил главе района увеличить производство мяса птицы, выделить предпринимателям необходимые земельные участки.

Вместе с тем, аким области побывал в сельскохозяйственном производственном кооперативе «Қазығұрт бақтары». На сегодняшний день в садах кооператива высажено 265 000 саженцев, а на площади 110 га заложены яблоневые сады. Все саженцы завезены из Италии. Глава региона поручил ответственным руководителям усилить работу по увеличению в районе площади интенсивных садов, а также отметил эффективность метода капельного орошения в целях получения больших урожаев.

Ознакомившись с работой нескольких производственных и сельскохозяйственных предприятий, Умирзак Шукеев дал ряд конкретных поручений, в том числе активно развивать предпринимательство, создать рабочие места и усилить работу по улучшению благосостояния населения.