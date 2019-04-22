200 млрд тенге просили казахстанцы по ипотеке 7-20-25 и Баспана Хит

АО «Ипотечная организация «Баспана», Алматы, 22 апреля. Благодаря рекордной прошлой неделе сумма принятых заявок по программам «7-20-25» и «Баспана Хит» достигла 200 млрд тенге, сообщает Ипотечная организация «Баспана».

Сумма одобренных займов приблизилась к отметке 115 млрд тенге.

К середине апреля банками-партнерами Баспаны был достигнут самый высокий темп одобрения и выдачи ипотечных кредитов. За прошлую неделю были одобрены займы на сумму 8,3 млрд тенге, это 1,7 млрд тенге за один рабочий день. Из них, 5,2 млрд тенге — по Баспана Хит, 3,1 млрд тенге — по 7-20-25. Основную долю в выдаче ипотечных кредитов занимают – Банк ЦентрКредит, Сбербанк и Народный банк Казахстана.

«Успех программы «Баспана Хит» связан с большим объемом вторичного рынка и очень простыми условиями самой программы. При этом, по направлению первичного жилья мы получаем положительные сигналы со стороны строительного сектора. Застройщики, как в крупных городах, так и в регионах входят в активную фазу жилищного строительства. Это обеспечит в ближайшей перспективе достаточное количество жилья для программы «7-20-25», — сказал председатель правления Ипотечной организации «Баспана» Кайрат Алтынбеков.

В настоящее время, сумма одобренных кредитов по «7-20-25» приближается к 85 млрд тенге. «Баспана Хит» за короткие сроки превысил отметку 30 млрд тенге.