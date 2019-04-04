70 предпринимателей стали жертвами мошенников, которые представлялись сотрудниками Фонда «Даму».

Сегодня в Казахстане есть множество государственных программ, фондов, организаций, которые оказывают финансовую поддержку представителям малого и среднего бизнеса. Но есть и те, кто под благовидными предлогами, к примеру, оказания содействия, предлагают свои услуги в качестве посредников. Получив деньги за содействие, мошенники скрываются.

Недавно более 70 жителей Шымкента и Туркестанской области стали жертвами креативных мошенников. Преступники представлялись потенциальным бизнесменам представителями фонда развития предпринимательства «Даму» по Шымкенту и Туркестанской области, брали в среднем от 200 до 300 тысяч тенге за посредничество в получении льготных кредитов для предприятий. И исчезали вместе с деньгами.

Руководство фонда развития предпринимательства бьет тревогу. Ведь преступники не только использовали честное имя Фонда для надувательства граждан, но и поступили очень предусмотрительно.

Как выяснилось до этого они побывали в Фонде, получили консультации у специалистов по всем предлагаемым программам, и только после этого приступили к осуществлению своего преступного замысла.

По словам директора филиала Фонда развития предпринимательства «Даму» по Шымкенту и Туркестанской области Жамбыла Қалдарова, «сейчас дело мошенников, которые действовали от имени фонда, полицией Шымкента передано в суд. И еще раз напоминает всем бизнесменам и предпринимателям о том, что обо всех программах, о льготных кредитах, любую другую необходимую информацию можно получить бесплатно в самом филиале фонда, который находится в Шымкенте, по адресу, ул. Байтурсынова 88 В. Справки можно получить по короткому номеру телефона 1498».