2019 жылы орташа жөндеу барысында асфальт кабаты төселеп, пайдалануға берілетін ішкі орам көшелердің тізімі Список внутриквартальных улиц, где будет проведен средний (асфальтное покрытие) ремонт в 2019 году.