Туркестан

Аким Туркестана Рашид Аюпов рассказал в соцсетях, как идет ремонт дорог в областном центре.

«Вчера вечером ознакомился с дорожными работами проводимыми на улицах нашего города. Радует, что изо дня в день уменьшается число улиц, где жителям приходилось передвигаться по бездорожью.
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Так, если средний ремонт запланирован по городу на 81 улице, то уложено асфальтовое покрытие уже на 80 улицах.
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По улице Жибек жолы запланировано расширение дороги до 4-х полос, вместо нынешних двух. Сейчас ведутся работы по укладке асфальта, тротуара и велодорожки.
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По улице им. М. Абеновой ранее были закончены работы по укладке пешеходных тротуаров и сейчас проводятся подготовительные работы для укладки асфальта.
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По улице Тоган уже закончены работы по асфальтированию и по окончании работ по укладке тротуарных плит начнутся работы по установке фонарных столбов», — написал аким духовной столицы.

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