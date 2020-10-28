Аким Туркестана Рашид Аюпов рассказал в соцсетях, как идет ремонт дорог в областном центре.
«Вчера вечером ознакомился с дорожными работами проводимыми на улицах нашего города. Радует, что изо дня в день уменьшается число улиц, где жителям приходилось передвигаться по бездорожью.
Так, если средний ремонт запланирован по городу на 81 улице, то уложено асфальтовое покрытие уже на 80 улицах.
По улице Жибек жолы запланировано расширение дороги до 4-х полос, вместо нынешних двух. Сейчас ведутся работы по укладке асфальта, тротуара и велодорожки.
По улице им. М. Абеновой ранее были закончены работы по укладке пешеходных тротуаров и сейчас проводятся подготовительные работы для укладки асфальта.
По улице Тоган уже закончены работы по асфальтированию и по окончании работ по укладке тротуарных плит начнутся работы по установке фонарных столбов», — написал аким духовной столицы.