Премьер-Министр РК Аскар Мамин в ходе рабочей поездки в Туркестанскую область проконтролировал ход исполнения поручений Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева по развитию г. Туркестан как культурно-духовного центра тюркского мира, а также рассмотрел комплекс вопросов дальнейшей застройки города с учетом установок, данных Президентом Касым-Жомартом Токаевым.

В административно-деловом центре города Глава Правительства осмотрел строительные площадки по возведению областного акимата, зданий управлений и департаментов, Медиа-центра, Конгресс холла. Приоритетным направлением застройки города являются объекты социального назначения: стадион, Дворец школьников, Центр обслуживания населения. На подготовительном этапе — строительство музыкальной школы, Дворца спорта с бассейном, областной научно-универсальной библиотеки. Для комфортного проживания населения ведется подготовка объектов благоустройства региона: парк Первого Президента, городской парк с аттракционами, музыкальный фонтан, амфитеатр, арбат. Все строительные работы идут согласно графику и будут завершены в установленные сроки.

В рамках рабочей поездки Премьер-Министр РК А. Мамин осмотрел участок проспекта Б. Саттарханова, соединяющего город с въездными воротами областного центра, реконструкция которого позволит расширить проезжую часть до 18 метров. Глава Правительства РК проинспектировал работу по созданию «зеленого пояса» вокруг г. Туркестан, развитию ирригационной системы. Осмотрены планы реконструкции канала «Арыс-Туркестан» и строительства «Машинного» канала: реализация проектов позволит полностью решить вопрос дефицита поливной воды и увеличить ежегодный объем производства сельскохозяйственной продукции. Были презентованы проекты расширения территории индустриальной зоны и запуска СЭЗ «TURKISTAN». Ожидается, что налаживание инфраструктуры позволит усилить приток частных инвестиций.

Особое внимание было уделено развитию историко-культурной части города. Премьер-Министр посетил места строительства Музея Х.А. Яссауи, Туристического визит-центра, Восточной бани в форме исторической архитектуры. Акиматом региона были презентованы планы благоустройства территории музея-заповедника «Азрет Султан» и реставрационных работ исторических объектов городища.

По итогам посещения объектов Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел рабочее совещание по вопросам реализации Комплексного плана застройки и развития г. Туркестан на 2019–2020 годы.

Аким Туркестанской области У. Шукеев доложил о темпах строительства, реконструкции историко-культурных объектов, решении жилищных вопросов, подведении инженерно-коммуникационной инфраструктуры, улучшении качества дорог, развитии сфер туризма, сельского хозяйства, специальной экономической зоны.

В административно-деловом центре г. Туркестан до конца текущего года будут введены в эксплуатацию 52 многоквартирных жилых дома, это более 2 300 квартир, из них по программе «Нұрлы жер» жильем будут обеспечены 1200 семей, в том числе 270 малообеспеченных многодетных семей. Начаты работы по ремонту 69 улиц протяженностью 82,5 км, благоустройству 47 улиц протяженностью 42,2 км, а также строительству велодорожек протяженностью 12,8 км. Для газификации региона будут построены 31,1 км магистрального газопровода для закольцовки города, 100% подключение города к природному газу планируется к 2020 году. В целом в строительных работах задействовано более 400 единиц техники, занято 3500 человек. В летний период рабочими местами планируется дополнительно обеспечить 2500 человек.

Учитывая мировую значимость отдельных сооружений на территории г. Туркестан в совещании приняли участие члены международной экспертной группы: старший эксперт Международного совета по памятникам и объектам (ICOMOS) по оценке состояния сохранения объектов всемирного наследия, профессор Михаэль Янсен (Германия), эксперт ICOMOS научного комитета по документации наследия CIPA доктор Она Вилейкис Тамайо (Канада). Как доложил министр культуры и спорта А. Мухамедиулы, совместно с экспертами изучаются состояние границ памятника Х.А. Яссауи, реконструкция крепостной стены и влияние реставрационных работ на визуальное восприятие Мавзолея.

Первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития К. Ускенбаев, вице-министр энергетики М. Мирзагалиев доложили о развитии транспортной, инженерно-коммуникационной инфраструктуры, энерго-, газо- и теплоснабжении г. Туркестан. Были заслушаны заместители акимов Актюбинской, Павлодарской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областей и гг. Нур-Султан, Алматы, ответственные за реализацию порученных объектов в г. Туркестан.

«Вводим усиленный режим работы», — сказал Глава Правительства и поручил «в течение двух недель обеспечить переход строительных работ на круглосуточный режим».

Своевременный ввод объектов в эксплуатацию позволит обеспечить социально-экономическое развитие региона, становление города как высокоразвитого культурно-духовного и туристского центра тюркского мира.