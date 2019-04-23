В Туркестане начался областной чемпионат «WorldSkills TURKESTAN- 2019».

Защищают честь рабочих профессий 233 студента из 47 колледжей. Открыл чемпионат заместитель акима области Малик Отарбаев.

«Главная цель чемпионата – поднятие престижа рабочих специальностей, обмен опытом, внедрение современных стандартов подготовки в профессиональном образовании, в том числе информационных технологий, — отметил он. – Сегодня на рынке востребованы технические специальности, и молодежь это должна осознавать».

В ходе мероприятия была организована выставка инновационных студенческих проектов. Областной чемпионат пройдет на 33 направлениям в сфере техники, строительства, сельского хозяйства, туризма, оказания услуг, транспорта, образования, здравоохранения, организации питания, — сообщает Пресс-служба акима Туркестанской области.

Победители состязаний будут определены 25 апреля. Они будут награждены дипломами управления образования І, ІІ и ІІІ степени. Обладатель диплома І степени примет участие в национальном туре «WorldSkills KAZAKHSTAN-2019».

Отметим, WorldSkills – это международное движение, в котором участвуют 82 страны. Наш регион принимает участие с 2015 года. В 2018 году для участия в национальном чемпионате «WorldSkills Kazakhstan-2018» в Астану было направлено девять студентов, двое из которых завоевали золотые медали, трое – серебряные, один – бронзовую.

Один участник стал обладателем отдельного медальона. Обладатель золотой медали примет участие в чемпионате «WORLDSKILLS KAZAN-2019», который пройдет в августе в Казани.