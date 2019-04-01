Доктор Комаровский проголосовал на выборах Украины в Нур-Султане

Известный доктор Комаровский, в день выборов в Украине отдал свой голос за кандидата, находясь в Астане, где был открыт избирательный участок для граждан Незалежной. Событием он поделился с подписчиками в Инстаграм.
«С чувством выполненного гражданского долга выхожу из здания посольства Украины в республике Казахстан.
Проголосовал.
Товарищ, вставай, отрывай попу от дивана!
Иди и голосуй!
…летел в Астану, прилетел в Нур-Султан. Вернуться надеюсь в Киев.
Кстати, по-казахски, слово «астана» означает «столица».
Так что Астана осталась астаной, превратившись в Нур-Султан».