Доктор Комаровский проголосовал на выборах Украины в Нур-Султане

Известный доктор Комаровский, в день выборов в Украине отдал свой голос за кандидата, находясь в Астане, где был открыт избирательный участок для граждан Незалежной. Событием он поделился с подписчиками в Инстаграм.

«С чувством выполненного гражданского долга выхожу из здания посольства Украины в республике Казахстан.

Проголосовал.

Товарищ, вставай, отрывай попу от дивана!

Иди и голосуй!

…летел в Астану, прилетел в Нур-Султан. Вернуться надеюсь в Киев.

Кстати, по-казахски, слово «астана» означает «столица».

Так что Астана осталась астаной, превратившись в Нур-Султан».