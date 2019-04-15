15 апреля 2019 года в 12.50 часов в Шымкенте путем запуска электросирены будет проверена система оповещения.
Просим не паниковать и соблюдать спокойствие.
Электросирена «Внимание всем!» является единым сигналом оповещения и включается для привлечения внимания населения в случае угрозы или возникновения чрезвычайной ситуации.
Электросирена «Внимание всем!» является единым сигналом оповещения и включается для привлечения внимания населения в случае угрозы или возникновения чрезвычайной ситуации.
Услышав этот сигнал, население обязано включить все доступные средства приема информации – телевизоры, радио, чтобы получить инструкцию о действиях в сложившейся ситуации.
Группа внутренних и внешних коммуникаций ДЧС г. Шымкента