15 апреля 2019 года в 12.50 часов в Шымкенте путем запуска электросирены будет проверена система оповещения.

Просим не паниковать и соблюдать спокойствие.

Электросирена «Внимание всем!» является единым сигналом оповещения и включается для привлечения внимания населения в случае угрозы или возникновения чрезвычайной ситуации.



Услышав этот сигнал, население обязано включить все доступные средства приема информации – телевизоры, радио, чтобы получить инструкцию о действиях в сложившейся ситуации.

