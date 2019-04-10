Лучшие гинекологи страны назвали Туркестанскую область образцово — показательным регионом.

Впервые в Шардаринском районе собрались врачи — гинекологи со всех уголков страны. В Шардаре состоялась республиканская научно — практическая конференция “Эффективные перинатальные технологии”, организованная Министерством здравоохранения и руководством Управления здравоохранения Туркестанской области.

Около 100 врачей — гинекологов из городов Нур — Султан, Алматы, Кызылорда и Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Восточно — Казахстанской и Туркестанской областей специально прибыли в Шардаринский район.

Квалифицированные специалисты гинекологии и акушерства собрались с целью обмена опытом. Масштабное мероприятие проходит с участием главного эксперта управления охраны здоровья матери и ребенка Министерства здравоохранения РК Жанар Садуовой и директором Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии г. Алматы Динарой Мирзахметовой.

— На республиканскую конференцию собрались лучшие гинекологи со всего Казахстана и данная встреча будет полезна для всех нас. Никогда прежде специалисты медицинских организаций высокого уровня не собирались для обучения в отдаленных районах. Для нас это большая гордость.

Именно в Шардаринском районе за последние 4 года не было ни одной материнской смертности. Это большое достижение наших специалистов. Впредь, мы и дальше будем работать над улучшением своих показателей, рассказал Мукан Егизбаев, руководитель управления здравоохранения Туркестанской области.

Только в Туркестанской области ежегодно рождается более 50 тысяч детей. Это ⅕ часть общего показателя страны. Именно поэтому встреча в этом регионе считается особо важным и показательным для всех, отметили участники конференции. Иностранцы, в частности Литовские специалисты уверены, лучшим местом для повышения навыков и качества медицинских услуг является именно Туркестанский регион, говорят столичные специалисты.

-Мы объединили квалифицированных специалистов нашей страны. Сейчас в республике идет положительная динамика в этой области. Такие встречи дают продуктивные результаты. Туркестан область занимает первое место по количеству родов в стране, от этого и большая перегруженность на медперсонал. В этой связи хочу отметить профессионализм и трудолюбие ваших врачей.

Туркестанская область является образцово — показательным регионом в стране. И конференция поможет обсудить, обменяться опытом, отточить навыки, улучшить свои показатели и для того чтобы применить их в работе в дальнейшем, отметила директор Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии г. Алматы Динара Мирзахметова.