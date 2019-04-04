Прием граждан руководством Департамента полиции Туркестанской области осуществляется еженедельно в соответствии с утвержденным графиком. Предварительная запись на прием к руководству Департамента полиции Туркестанской области осуществляется отделом документационного обеспечения ДП Туркестанской области по телефону 872533-5-85-79.

1 Начальник ДП Туркестанской области

полковник полиции Дальбеков К.С.

Еженедельно в среду с 15.00 до 18.00 часов

03.04.2019

10.04.2019

17.04.2019

24.04.2019

15.05.2019

22.05.2019

29.05.2019

05.06.2019

12.06.2019

19.06.2019

26.06.2019

2 Первый заместитель начальника ДП Туркестанской области подполковник полиции Жусупов А.К.

Еженедельно в пятницу с 15.00 до 18.00 часов

05.04.2019

12.04.2019

19.04.2019

26.04.2019

03.05.2019

10.05.2019

17.05.2019

24.05.2019

31.05.2019

07.06.2018

14.06.2019

21.06.2019

28.06.2019

3 Заместитель начальника ДП Туркестанской области полковник полиции Султан Б.Ж.

Еженедельно в суббота с 10.00 до 12.00 часов

06.04.2019

13.04.2019

20.04.2019

27.04.2019

04.05.2019

11.05.2019

18.05.2019

25.05.2019

01.06.2019

08.06.2019

15.06.2019

22.06.2019

29.06.2019

4 Заместитель начальника ДП Туркестанской области полковник полиции Кожабаев М.А.

Еженедельно в четверг с 17.00 до 19.00 часов 04.04.2019

11.04.2019

18.04.2019

25.04.2019

02.05.2019

16.05.2019

23.05.2019

30.05.2019

06.06.2019

13.06.2019

20.06.2019

27.06.2019

5 Заместитель начальника ДП Туркестанской области полковник полиции Сейдуалиев А.Т.

Еженедельно в среду с 16.00 до 18.00 часов 03.04.2019

10.04.2019

17.04.2019

24.04.2019

15.05.2019

22.05.2019

29.05.2019

05.06.2019

12.06.2019

19.06.2019

26.06.2019

Заместитель начальника ДП Туркестанской области полковник полиции Халықов Б.А.

Еженедельно в вторник с 15.00 до 18.00 часов

02.04.2019

09.04.2019

16.04.2019

24.04.2019

23.04.2019

30.04.2019

14.05.2019

21.05.2019

28.05.2019

04.06.2019

11.06.2019

18.06.2019

25.06.2019