График приема граждан руководством Департамента полиции Туркестанской области на 2 квартал 2019 года
Прием граждан руководством Департамента полиции Туркестанской области осуществляется еженедельно в соответствии с утвержденным графиком. Предварительная запись на прием к руководству Департамента полиции Туркестанской области осуществляется отделом документационного обеспечения ДП Туркестанской области по телефону 872533-5-85-79.
1 Начальник ДП Туркестанской области
полковник полиции Дальбеков К.С.
Еженедельно в среду с 15.00 до 18.00 часов
03.04.2019
10.04.2019
17.04.2019
24.04.2019
15.05.2019
22.05.2019
29.05.2019
05.06.2019
12.06.2019
19.06.2019
26.06.2019
2 Первый заместитель начальника ДП Туркестанской области подполковник полиции Жусупов А.К.
Еженедельно в пятницу с 15.00 до 18.00 часов
05.04.2019
12.04.2019
19.04.2019
26.04.2019
03.05.2019
10.05.2019
17.05.2019
24.05.2019
31.05.2019
07.06.2018
14.06.2019
21.06.2019
28.06.2019
3 Заместитель начальника ДП Туркестанской области полковник полиции Султан Б.Ж.
Еженедельно в суббота с 10.00 до 12.00 часов
06.04.2019
13.04.2019
20.04.2019
27.04.2019
04.05.2019
11.05.2019
18.05.2019
25.05.2019
01.06.2019
08.06.2019
15.06.2019
22.06.2019
29.06.2019
4 Заместитель начальника ДП Туркестанской области полковник полиции Кожабаев М.А.
Еженедельно в четверг с 17.00 до 19.00 часов 04.04.2019
11.04.2019
18.04.2019
25.04.2019
02.05.2019
16.05.2019
23.05.2019
30.05.2019
06.06.2019
13.06.2019
20.06.2019
27.06.2019
5 Заместитель начальника ДП Туркестанской области полковник полиции Сейдуалиев А.Т.
Еженедельно в среду с 16.00 до 18.00 часов 03.04.2019
10.04.2019
17.04.2019
24.04.2019
15.05.2019
22.05.2019
29.05.2019
05.06.2019
12.06.2019
19.06.2019
26.06.2019
Заместитель начальника ДП Туркестанской области полковник полиции Халықов Б.А.
Еженедельно в вторник с 15.00 до 18.00 часов
02.04.2019
09.04.2019
16.04.2019
24.04.2019
23.04.2019
30.04.2019
14.05.2019
21.05.2019
28.05.2019
04.06.2019
11.06.2019
18.06.2019
25.06.2019