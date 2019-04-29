В Казнете набирает популярность ролик с собирающими угощения в день Пасхи казахстанскими детьми – они ходили по домам, как это принято в праздник, со словами «Христос Воскрес». Умиление вызывало то, что маленькие герои ролика вряд ли имели отношение к христианству, пишет NUR.KZ.

«Христос Воскрес», — обращается к хозяину дома мальчик, приготовив пакет для угощения.

«Я казах», — на казахском языке отвечает снимающий.

У собирающих яйца и сладости детей и автора ситуация вызвала добрый смех, воскликнув «ой», дети уходят к другому дому.

Ролик умилил пользователей Instagram – ролик появился в паблике astana_typical и разошелся по сети.

«Дети очень любят этот светлый праздник. Можно набрать целый пакет всяких вкусностей, потом угостить родных и самому накушаться от пуза. Бог един. Казахи, не пожалейте детям в этот день конфету или печенье, Аллах вам воздаст»,

«Мы тоже так ходили с друзьями разных национальностей – на Айт и на Пасху», «У автора смех приятный», «Приятно смотреть такие видео – побольше доброты и толерантности», — пишут в комментария к видео.