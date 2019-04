Инвествозможности Казахстана презентовали инвесторам из 143 стран мира

Инвесторов арабского мира и мировых ТНК призвали инвестировать в Казахстан. Компания «Kazakh Invest», будучи единым переговорщиком от имени Правительства Республики Казахстан по привлечению и сопровождению инвестиций в страну, презентовала инвествозможности Казахстана и перспективные отрасли для инвестирования и проинформировала международный бизнес о мерах государственной поддержки инвесторов в ходе крупнейшего инвестиционного мероприятия Annual Investment Meeting в Дубае.

Делегация во главе с заместителем Председателя Правления АО «НК «Kazakh Invest» Рустамом Исатаевым провела ряд презентаций и встреч с Dubai Investments, Islamic Corparation for the Development of the Private Sector, LuLu Group International, Jenaan, Al Ahli Holding Group, Private Office H.H.Tahnoon Bin Saed Bin Tahnoon Al Nahyan, Alfanar и ARABSKY, а также Duwaya Investment, Medtronic, National Petroleum Construction Company, Almajdouie Investment Company, eResolute и Lilavati.

Итогом встреч стала высокая заинтересованность и намерение зарубежных компаний рассмотреть возможности инвестирования в казахстанские проекты. Так, компания Dubai Investments выразила интерес к проектам в области здравоохранения и образования, частная компания в отрасли сельского хозяйства “Jenaan Investment” намерена рассмотреть возможность реализации проектов по строительству теплиц в Казахстане, компания Саудовский Аравии “Al Fanar” проявила высокий интерес к инвестированию в проекты в сфере ВИЭ и производства электроэнергии.

«Мы планируем расширение и выход на другие рынки и сейчас рассматриваем Казахстан как одну из возможных стран для инвестиций. В ближайшее время наша компания планирует посетить Казахстан», — поделился планами компании Прашант Мехта, доверительный управляющий частной больницы и исследовательского центра Lilavati (Индия).

«Компания eResolute готова выйти на рынок Центральной Азии, где мы планируем основать наш региональный хаб. Казахстан, благодаря своему географическому расположению и развитой инфраструктуре, привлекательному инвестиционному климату и предлагаемым преференциям зарубежным инвесторам, может стать для нас наиболее подходящим вариантом», — отметил Кашиф Ахмад Хан, основатель и генеральный директор компании eResolute (ОАЭ).

«Поиск новых инвестиционных возможностей – с такой целью мы принимали участие в AIM. Павильон Казахстана позволил нам больше узнать об инвестиционном климате Казахстана и стимулах, предлагаемых Специальными экономическими зонами. Мы обязательно рассмотрим Казахстан для будущих инициатив», — заявил Абдулхамид Дувайя, генеральный директор Duwaya Investment (ОАЭ).

Подтверждением высокой оценки зарубежного инвест-сообщества стала награда в номинации AIM Investment Award (Runner Up). Награда подтверждает международное признание и успех компании в значительном привлечении зарубежных прямых инвестиций в 2018 году, сыгравших большую роль в экономическом росте и развитии Казахстана. Так, в частности, валовый приток прямых иностранных инвестиций за 2018 год составил 24,3 млрд долларов США, что на 15,8% больше по сравнению с 2017 годом.

Ежегодный инвестиционный форум Annual Investment Meeting (AIM) состоялся в г.Дубай (ОАЭ) с 8 по 10 апреля 2019 года. AIM является крупнейшим инвестиционным мероприятием, организованным Министерством Экономики ОАЭ и проводимой под руководством шейха Мохаммеда ибн Рашида Аль Мактума, эмира Дубая, премьер-министра и вице-президента ОАЭ. AIM собирает более 20,000 посетителей из 143 стран мира с целью объединить предприятия и страны для устойчивого инвестиционного партнёрства.