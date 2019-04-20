Из 18 дробей хирурги извлекли из полицейского только 13, а остальные 5 так и остались нем.

«Работа полицейского реально была и остается одной из опаснейших профессий. Многие жены страж порядка, провожая мужей на службу, не всегда уверены, что они здоровыми и живыми вернутся домой. Я сегодня расскажу одну из таких историй, а именно о полковнике полиции, ветеране органов внутренних дел, ныне председателе Совета ветеранов Департамента полиции Туркестанской области Оспангазы Жанкожаеве.

Оспангазы-ага в конце 80-х, преследую вооруженных преступников получил смертельное ранение, но чудом выжил…..и до сих пор здравствует с 5 дробями в теле, которые навсегда остались в нем после многочисленных дробовых ранений… Оспангазы Жанкожаев прошел тернистый путь от простого милиционера до полковника, пишет Салтанат Каракозова.

«Я рано потерял своего отца Балакожу Жанкожаева. Он умер в 1963 году от последствий тяжелых ранений, которые он получил на войне при битве под Кенигсбергом, ныне Калининградом. – начал свой рассказ Оспангазы Жанкожаев. Мне было тогда 4 года. Мама моя Бибасары овдовела рано. Она потеряла моего отца в 35 лет. И в самое для нашей семьи тяжелое время в моем воспитании и воспитании моих 3 братьев и младшей сестренки приняла непосредственное участие моя бабушка Оразкуль.

Я вырос у подножья гор в Жуалинском районе Жамбылской области. А какая там природа и благодатная земля! Всех слов не хватит описать эти места! А какие там родникиии……ууух! Одним словом, БЛАГОДАТЬ!

После окончания школы я поехал покорять Шымкент. Поступил в педагогический институт на филологический факультет по специальности учитель казахского языка и литературы. После окончания учебного заведения в 1986 году по направлению Енбекшинской райком партии, пришел на службу в органы внутренних дел. Начал милиционером охраны. Затем, работал участковым инспектором по делам несовершеннолетних.

События, о которых я хочу с Вами поделиться, происходили еще в 1989 году 12 декабря. Вы спросите почему я запомнил эту дату? Да дело в том, что это день рождения моей супруги Мариям. Я, как полагается в тот день, хотел сделать подарок жене и напросился на дежурство вместо друга на 11 декабря. Думал отдежурю и, утром, со спокойной душой пойду домой и буду праздновать семейный праздник. А все оказалось совсем иначе….

Вечер 11 был обычным. Ничего страшного не предвещало. Однако, в ночь на 12 декабря примерно в 3.30 поступил звонок на 02 о подозрительных типах в районе гаражей улиц Советская-Баумана в Шымкенте. Мы с напарником майором милиции Оразбаковым Алтаем выехали на вызов.

По прибытию на место обнаружили, что возле гаражей находятся две машины и трое неизвестных пытаются попасть в очередной гараж с помощью железнодорожного домкрата, чтобы вывести третью машину. Завидев нас, «троица» пустилась в бега. Естественно мы за ними. Тогда я только хотел задержать преступников. Один из преследуемых, испугавшись, произвел выстрел из обреза в нашу сторону.

Я присел так на корточки. Сначала как-то ничего не понял. Потом почувствовал не боль, а скорее всего жжение в животе. И представляете, на тот момент, в голове крутилась одна только мысль: «хоть бы моя крохотная Салтуша доросла бы до 13-летия и я смог увидеть это». Не знаю почему, но именно эта мысль крутилась. Видимо потому, что у казахов возраст 13 считается «мушельский возраст» / улыбается/.

Это в смысле, чтобы быть свидетелем хотя бы одного жизненного цикла моей дочери. Затем, превозмогая себя, я снова встал и попытался продолжить преследование. Но меня хватило на минут еще 5. Затем потерял сознание и упал. Тогда сами понимаете было тяжело с машинами скорой помощи. Подвезли на какой-то попутке. Потом как-то заволокли в больницу. Врачи проводили операцию более 8 часов. Никто тогда не был уверен, что я выживу. А я вот выжил. Как потом врачи сказали: «Сердце крепкое». Слава Всевышнему! Из 18 дробей хирурги из меня смогли извлечь только 13, а остальные 5 так и остались во мне. Стали уже как родственники /шутя улыбается/.

Правда, они всегда напоминают о себе, особенно с годами. В те дни тяжело было и моей супруге. На руках была крохотная 11 месячная дочурка Салтуша. Да и старшенькой Жанночке тогда было всего лишь 5 лет. И я вот такой вот «подарок» сморозил на ее день рождения – оказался на операционном столе… . С тех пор 12 декабря стал моим вторым днем рождения…. а так-то я октябрьский. Помню тогда, в больнице пролежал больше полугода. Мои коллеги в течение суток после моего ранения, задержали всех троих, в том числе и стрелявшего в меня Алмаса Утебаева. Их тогда приговорили к 8 годам лишения свободы. Однако Алмас умер в тюрьме…

А спустя несколько лет, то есть в октябре 1994 года, когда моему сыну Абылайхану исполнилось два года, /кстати, сейчас он старший следователь Аль-Фарабийского РУП/ меня в числе нескольких моих коллег из разных уголков Казахстана, лично наградил медалью «Ерлік үшін» за проявленное мужество и героизм Первый Президент Нурсултан Назарбаев… Как раз это были годы становления суверенного Казахстана.

Я тысячу раз благодарен Аллаху! За то, что Он дал мне возможность жить! Теперь рассказанное мной событие стало определенно большой историей из моей жизни».