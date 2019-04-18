Есть ли у госслужащего право получить материальную помощь?

«Я – государственный служащий корпуса Б, заключил брак в 2018 году, имею ли я право на получение материальной помощи?»

Ответ: «В соответствии со ст. 107 Трудового кодекса РК (далее – Кодекс) конкретные условия премирования работников организаций устанавливаются работодателями самостоятельно и закрепляются в трудовых, коллективных договорах и актах работодателя.

Пп. 1) п. 2 ст. 23 Кодекса устанавливается обязанность работодателя соблюдать требования трудового законодательства Республики Казахстан, соглашений, коллективного, трудового договоров, изданных им актов (пп.1) п. 2 ст. 23 Кодекса).

Исходя из этого, премирование работников должно производиться в соответствии с теми условиями, которые устанавливаются вышеуказанными документами.

Правила премирования, оказания материальной помощи и установления надбавок к должностным окладам работников органов Республики Казахстан за счет государственного бюджета утверждены постановлением правительства РК от 29 августа 2001 года N 1127.

В соответствии с указанными Правилами оказание материальной помощи работнику может осуществляться в связи с его тяжелым материальным положением в случае вступления в брак.

При этом пунктом 1-2 Правил устанавливается, что премирование, оказание материальной помощи и установление надбавок к должностным окладам работников государственных органов производится по решению:

руководителя госоргана – администратора бюджетной программы (подпрограммы) либо лица, его замещающего (в случае если в данном центральном исполнительном органе не введена должность ответственного секретаря и не определено должностное лицо, на которое в установленном порядке возложены полномочия ответственного секретаря);

2) ответственного секретаря, согласованному с руководителем центрального исполнительного органа.

Таким образом, решение об оказании материальной помощи в случаях оговоренных Правилами принимают указанные должностные лица».