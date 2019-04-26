Члены комитета по аграрным вопросам Мажилиса Парламента РК побывали на Коксарайском водохранилище.

Они ознакомились с работой стратегического объекта. Коксарайский контррегулятор был сдан в эксплуатацию в 2010 году. С тех пор жителей, проживающих в населенных пунктах рядом с рекой Сырдарья и кызылординцев не беспокоят паводки. Также крестьяне на протяжении десяти лет не испытывают нехватку поливной воды.







На строительство Коксарайского контррегулятора было потрачено свыше 52 млрд тенге. Объем водохранилища составляет 46 тысяч кв. м, вместимость 3 млрд кубов воды. В связи с обильными дождями в регионе наполняемость воды в Коксарае контролируется. Для беспокойства нет причин уверяют специалисты.

Андрей Пахомов, главный инженер Коксарайского водохранилища:»Сейчас с Шардаринского водохранилища поступает около тысячи кубов воды. В Кызылорду мы сбрасываем около 600 кубов воды, 300 кубов — в Коксарай. Сейчас наполняемость 2 млрд кубов воды. Угрозы подтопления нет».

Шынар Оразова