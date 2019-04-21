Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил оказать помощь пострадавшим и семьям погибших при аварии автобуса в Жамбылской области Казахстана, произошедшей утром 20 апреля. Об этом сообщает МЧС Узбекистана.

Для этого создана правительственная комиссия. Ее представители уже выехали в Казахстан. Они должны помимо прочего организовать доставку погибших и пострадавших граждан Узбекистана на родину, а также изучить причины ДТП, передает fergana.agenc.

На место происшествия также выехали сотрудники посольства Узбекистана в Казахстане.

Авария произошла на 181 километре трассы Алма-Ата – Ташкент. Как сообщалось, автомобиль «Тойота Камри» столкнулся там с двигавшимся в том же направлении грузовиком. Оказавшийся поблизости автобус опрокинулся, когда водитель пытался избежать столкновения с другими машинами.

Жертвами аварии стали граждане Казахстана и Узбекистана. На месте происшествия погибли восемь человек, трое позднее скончались в больнице. Еще 32 человека получили травмы различной степени тяжести. Их доставили в Кордайскую районную больницу, а также Гвардейский медицинский госпиталь.

По уточненным данным, трое погибших – граждане Узбекистана. В списке пострадавших – 13 граждан Узбекистана.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил в Узбекистан телеграмму с соболезнованиями. Он также отметил небезопасную ситуацию на дорогах страны и поручил правительству принять меры.

В связи с произошедшим начато расследование по части 4 статьи 345 Уголовного кодекса (нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель людей). Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

В Казахстане неоднократно происходили аварии с участием автобусов, перевозивших граждан Узбекистана – трудовых мигрантов, следовавших транзитом в Россию. Для них это популярный способ передвижения, поскольку он дешевле поезда или самолета. В то же время многие из автобусов, как показали проверки в 2018 году, не соответствовали требованиям безопасности. В начале 2018 года при пожаре в автобусе, следовавшем в Казань, погибли 52 человека (причиной стала попытка одного из водителей использовать паяльную лампу в качестве обогревателя). На днях в Казахстане начался суд над владельцем этого автобуса, его водители уже были осуждены по этому делу.