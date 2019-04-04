23-летняя мать троих детей, не выдержав побоев мужа, нанесла ему два ножевых ранения в грудь, передает NUR.KZ.

Как установило следствие, супруги жили вместе с 2011 года. При этом женщина систематически подвергалась избиениям со стороны мужа, предъявлявшего ей претензии по любому случаю.

Она несколько раз пыталась расстаться с мучителем, переезжая к своей матери. Но затем все прощала и возвращалась домой. В совместном браке у супругов было трое детей шести, трех лет и 11 месяцев.

В тот роковой день супруг, будучи в состоянии алкогольного опьянения, вновь затеял скандал, сопровождаемый рукоприкладством. Их разнял оказавшийся рядом родственник. После этого глава семейства вышел во двор заниматься делами по хозяйству.

А женщина, также приняв для храбрости изрядную долю спиртного, взяла на кухне нож и отправилась за ним следом. Во дворе она нанесла супругу два удара ножом в область сердца. Мужчина скончался в больнице спустя несколько часов.

К смягчающим обстоятельствам суд отнес первую судимость, хорошие характеристики, раскаяние подсудимой, а также наличие на иждивении у нее троих малолетних детей. К отягчающим обстоятельствам было отнесено алкогольное опьянение женщины в момент совершения преступления.

С учетом тяжести совершенного она была приговорена к 8 годам колонии средней безопасности. Дальнейшая участь детей будет решаться органами опеки.