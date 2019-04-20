После присоединения к Шымкенту 40 населённых пунктов трёх районов области, вместе с территорией в городе выросло и число кладбищ. Но, к сожалению сегодня их санитарное состояние оставляет желать лучшего.

Картина везде одинаково удручающая — груды мусора среди могил, высокая трава из — за которой не видно дорожек, и отсутствие воды. А в апреле будет праздноваться Пасха и тысячи горожан приедут на кладбища чтобы почтить память усопших родственников.

Любовь Дарун, жительница города: «Воду уже пора давать, кому плохо станет, кому полить надо. Многие привозят с собой конечно воду, но не у всех же есть машины».

А старое мусульманское кладбище расположенное вдоль Ташкентской трассы по словам его работников по ночам посещает молодёжь, но не затем чтобы почтить память усопших.

Изатулла Имамов, сторож: «Кто-то приехал убрал бетонный блок и теперь здесь стал проходной двор. Приезжают мужчины с женщинами себя называют мусульманами, а сами здесь же на кладбище занимаются всякими вещами. Здесь же и скот пасётся и собаки бродячие бегают. Вон, с той стороны кто-то забор железный выломал и с собой забрал, наверное на металл сдавать. Ломают у нас могильные плиты которые мы изготавливаем по заказу, а мы потом перед заказчиками вынуждены отвечать».

По словам руководителей городского управления экономики и жилищно-коммунального хозяйства привести в порядок территории городских кладбищ возможно в короткий срок. Для этого в бюджете предусмотрено 88 миллионов тенге. Но государственный конкурс на благоустройство был проведён поздно и победитель должен быть определён в ближайшие дни.

Нурлан Бектурсынов, заместитель руководителя управления энергетики и ЖКХ г. Шымкента: «Государственный конкурс на закупку услуг, согласно изменениям закона чуть-чуть растянулся, поэтому мы не могли определить подрядчика. Но теперь в течении пяти или семи дней ответственная организация будет определена и мы подпишем с нею договор».

Проблема благоустройства кладбищ длится уже несколько лет. Один из путей её решения — государственно-частное партнёрство в этой сфере.

Сегодня в Шымкенте насчитывается 67 кладбищ. В этом году на ограждение двух из них расположенных в отделении «Тельмана» и микрорайоне «Айнатас» выделено 14 миллионов тенге.

Данияр Худайбергенов