На пост президента РК претендуют 9 человек

28 апреля 2019 года состоялось заседание Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан по итогам этапа выдвижения кандидатов в Президенты на внеочередных выборах Президента Республики Казахстан, в котором приняли участие представители политических партий и ряда государственных органов. На заседании был рассмотрен проект постановления:

«Об итогах выдвижения кандидатов на внеочередных выборах Президента Республики Казахстан, назначенных на 9 июня 2019 года»

С проектом Постановления выступил заместитель Председателя Центральной избирательной комиссии Петров Константин Викторович.

Согласно доклада этап выдвижения проходил с 10 апреля по 28 апреля, в соответствии с Календарным планом основных мероприятий по подготовке и проведению внеочередных выборов Президента Республики Казахстан, назначенных на 9 июня 2019 года.

Согласно ст.55 Конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан» право выдвижения кандидатов в Президенты принадлежит республиканским общественным объединениям, зарегистрированным в установленном порядке и осуществляется на заседаниях их высших органов.

Для выдвижения в кандидаты в Президенты в Центральную избирательную комиссиию необходимо было предоставить:

1) выписку из протокола заседания высшего органа республиканского общественного объединения о выдвижении кандидата

2) заявление кандидата о согласии баллотироваться согласно форме установленной постановлением Центральной избирательной комиссии от 10 апреля № 10/233;

3) документ, удостоверяющий внесение кандидатом избирательного взноса в пятидесятикратном размере установленной законодательством минимальной заработной платы, т.е. 2,125,000 тенге.

Таким образом подводя итог этапа выдвижения, установленные законодательством документы в Центральную избирательную комиссию представили 9 республиканских общественных объединений, в т.ч.4 политические партии. Выдвинуты следующие кандидаты:

1. Түгел Сәді-Бек

Родился 1 марта 1955 года в ауле Амангелды Уланского района Восточно-Казахстанской области.

Выдвинут Республиканским общественным объединением «Ұлы дала қырандары» 17 апреля 2019 года.

Документы представлены в ЦИК 22 апреля 2019 года.

На основании заключения лингвистической комиссии от 24 апреля 2019 года № 3 свободно владеет государственным языком.

Согласно постановлению ЦИК РК от 26 апреля 2019 года № 18/249 Түгел Сәді-Бек соответствует требованиям, установленным пунктами 2 и 3 статьи 33, пунктом 2 статьи 41 Конституции, пунктом 4 статьи 4, статьей 54 Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан».

2. Тоқаев Қасым–Жомарт Кемелұлы

Родился 17 мая 1953 года в городе Алматы.

Выдвинут общественным объединением «Партия «Nur Otan» 23 апреля 2019 года.

Представлены документы в ЦИК 23 апреля 2019 года.

На основании заключения лингвистической комиссии от 23 апреля 2019 года №2 свободно владеет государственным языком.

Согласно постановлению ЦИК РК от 25 апреля 2019 года № 16/244 Тоқаев Қасым-Жомарт Кемелұлы соответствует требованиям, установленным пунктами 2 и 3 статьи 33, пунктом 2 статьи 41 Конституции, пунктом 4 статьи 4, статьей 54 Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан».

3. Таспихов Амангельди Сатыбалдиевич

Родился 20 ноября 1959 года в с. Кушанкуль Казталовского района Западно-Казахстанской области.

Выдвинут Республиканским объединением профсоюзов «Федерация профсоюзов Республики Казахстан» 24 апреля 2019 года.

Документы представлены в ЦИК 25 апреля 2019 года.

На основании заключения лингвистической комиссии от 26 апреля 2019 года № 4 свободно владеет государственным языком.

Согласно постановлению ЦИК РК от 27 апреля 2019 года № 19/251 Таспихов Амангельды Сатыбалдиевич соответствует требованиям, установленным пунктами 2 и 3 статьи 33, пунктом 2 статьи 41 Конституции, пунктом 4 статьи 4, статьей 54 Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан».

4. Еспаева Дания Мадиевна

Родилась 5 марта 1961 года в поселке Яйсан Мартукского района Актюбинской области.

Выдвинута общественным объединением Демократическая партия Казахстана «Ак жол» 25 апреля 2019 года.

Документы представлены в ЦИК РК 25 апреля 2019 года.

На основании заключения лингвистической комиссии от 26 апреля 2019 года № 5 свободно владеет государственным языком.

Согласно постановлению ЦИК РК от 27 апреля 2019 года № 19/252 Еспаева Дания Мадиевна требованиям, установленным пунктами 2 и 3 статьи 33, пунктом 2 статьи 41 Конституции, пунктом 4 статьи 4, статьей 54 Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» соответствует.

5. Рахимбеков Толеутай Сатаевич

Родился 19 июля 1964 года в поселке Атасу Жанааркинского района Карагандинской области.

Выдвинут от общественного объединения «Народно – демократическая патриотическая партия «Ауыл» 25 апреля 2019 года.

Документы представлены в ЦИК РК 26 апреля 2019 года.

На основании заключения лингвистической комиссии от 27 апреля 2019 года № 6 свободно владеет государственным языком.

6. Ахметбеков Жамбыл Аужанович

Родился 11 февраля 1961 года в селе Жантеке Кургальжинского района Акмолинской области.

Выдвинут от общественого объединения «Коммунистическая народная партия Казахстана» 26 апреля 2019 года.

Документы представлены в ЦИК РК 26 апреля 2019 года.

На основании заключения лингвистической комиссии от 27 апреля 2019 года № 7 свободно владеет государственным языком.

7. Косанов Амиржан Сагидрахманович

Родился 13 мая 1964 года в станции Сапак Аральского района Кызылординской области.

Выдвинут от общественного объединения «Объединенное национал-патриотическое движение «Ұлт тағдыры» 26 апреля 2019 года.

Документы представлены в ЦИК РК 27 апреля 2019 года.

8. Ергалиев Талгат Файзуллиевич

Родился 15 июля 1966 года в селе Жантеке Кургальджинского района Акмолинской области.

Выдвинут Республиканским объединением юридических лиц «Союз строителей Казахстана» 26 апреля 2019 года.

Документы представлены в ЦИК РК 27 апреля 2019 года.

9. Алиев Жуматай

Родился 20 июня 1952 года в селе Байкадам Сарысуского района Жамбылской области.

Выдвинут Общественным объединением «Халық демографиясы» 26 апреля 2019 года.

Документы представлены в ЦИК РК 28 апреля 2019 года.

Четыре выдвиженца, соответствие требованиям законодательства которых было установлено Центральной избирательной комиссией в настоящее время собирают подписи в свою поддержку. Необходимо собрать 118,140 подписей в не менее чем 12 областях, городах республиканского значения, столице.

Соответствие требованиям законодательства других кандидатов законодательству будет установлено в ближайшие дни.

Кроме сбора подписей для регистрации кандидатам необходимо представить еще два документа:

— справку о состоянии здоровья, форма которой установлена Совместным постановлением Центральной избирательной комиссии и приказом Министерства здравоохранения от 13 апреля т.г. № 12/236 «Об утверждении требований к медицинскому заключению о состоянии здоровья кандидата в Президенты Республики Казахстан и перечня заболеваний, препятствующих регистрации кандидатом в Президенты Республики Казахстан,

— а также пред оставить в органы государственных доходов по месту жительства декларации о доходах и имуществе на себя и супруга или супругу по состоянию на первое число месяца начала срока выдвижения, т.е. на 1 апреля т.г.

Этап регистрации кандидатов продлится до 18-00 11 мая т.г.

Кроме этого, за весь период этапа выдвижения поступило 35 обращений:

29 – от физических лиц, в т.ч. 1 – от группы граждан, 6 – от юридических лиц, в т.ч. от регионального общественного фонда. Обращения поступали через почтовые конверты, портал электронного Правительства, электронную почту Центризбиркома и нарочно.

По характеру обращения распределились: организация избирательного процесса (11); разъяснения по вопросам выборного законодательства (12); выдвижения кандидатов в Президенты от ненадлежащих субъектов выдвижения (12);

По 32 обращениям даны ответы заявителям, 1 поступило сегодня и находится в работе, 2 – не входили в полномочия ЦИКа и были перенаправлены в соответствующие органы.

По итогам прошедшего расширенного заседания в Центральной избирательной комиссии состоялся брифинг с участием представителей средств массовой информации, на котором члены ЦИК РК ответили на все вопросы СМИ.