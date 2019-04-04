У каждого гражданина ИИН не может совпадать с ИИН другого человека, передает 365info.kz.
В министерстве внутренних дел прокомментировали информацию об ошибках в ИИН, сообщает пресс-служба министерства.
«Формирование ИИН происходит автоматически при выдаче свидетельства о рождении (до 2009 года также формировался при выдаче удостоверения личности или паспорта) и основан на принципах уникальности и неизменности. Это значит, что у каждого гражданина ИИН не может совпадать с ИИН другого человека, при этом он присваивается один раз и не меняется до конца жизни», — отметили в МВД.