В ведомстве отметили, что отказы налоговыми службами, банками и другими организациями в приеме у граждан платежей, предоставлении государственных услуг из-за того, что их ИИН якобы не соответствует дате рождения, веку рождения, полу лица и т. д. являются неправомерными.

«Формирование ИИН происходит автоматически при выдаче свидетельства о рождении (до 2009 года также формировался при выдаче удостоверения личности или паспорта) и основан на принципах уникальности и неизменности. Это значит, что у каждого гражданина ИИН не может совпадать с ИИН другого человека, при этом он присваивается один раз и не меняется до конца жизни», — отметили в МВД.